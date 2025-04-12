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У стильному штанному костюмі: королева Летиція обрала смарагдове вбрання для відвідування заходу
Кожне вбрання іспанської королеви викликає захват, адже вона чудово вміє поєднувати у своєму стилі шик та лаконічність. Її образи — це вбрання, яке буде актуальним для багатьох зайнятих жінок.
Королева Летиція відвідала церемонію вручення премії принцеси Жирони CreaEmpresa 2025, яка відбулася у межах третього етапу конкурсу Tour Del Talento, присвяченого молодіжному підприємництву.
Під час цього заходу королева Іспанії привітала переможця та привернула багато уваги своїм вбранням. Рыч у тому, що в Її Величність вирішила одягнути лук у стилі «леді-бос».
Її смарагдовий костюм був функціональним, діловим, а також демонстрував, що навіть в офіційній обстановці є місце для невеликих експериментів зі стилем.
Вбрання королеви було від її улюбленого бренду Carolina Herrera. Воно включало подовжений жакет та прямі штани, прикрашені на холошнях невеликими розрізами. Костюм вона поєднала з шовковим топом в былизняному стилі, невеликою сумкою від того ж бренду Carolina Herrera, з якою вона раніше вже неодноразово з’являлася на публіці. Цікавою новою деталлю луку Летиції стали туфлі, адже вона взула зручні чорні лофери на невеликих підборах від Massimo Dutti у досить популярній моделі.
Але днем раніше дружина короля Філіпа VI також потрапила до заголовків і змусила багатьох своїх шанувальників розглядати її вбрання. Королева провела аудієнцію у палаці Сарсуела в Мадриді у білій блузі з рукавами-бішоп та звуженими манжетами від Massimo Dutti.