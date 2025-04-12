У стильному штанному костюмі: королева Летиція обрала смарагдове вбрання для відвідування заходу

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Королева Летиція відвідала церемонію вручення премії принцеси Жирони CreaEmpresa 2025, яка відбулася у межах третього етапу конкурсу Tour Del Talento, присвяченого молодіжному підприємництву.

Під час цього заходу королева Іспанії привітала переможця та привернула багато уваги своїм вбранням. Рыч у тому, що в Її Величність вирішила одягнути лук у стилі «леді-бос».

Королева Летиція / © Getty Images

Її смарагдовий костюм був функціональним, діловим, а також демонстрував, що навіть в офіційній обстановці є місце для невеликих експериментів зі стилем.

Реклама

Вбрання королеви було від її улюбленого бренду Carolina Herrera. Воно включало подовжений жакет та прямі штани, прикрашені на холошнях невеликими розрізами. Костюм вона поєднала з шовковим топом в былизняному стилі, невеликою сумкою від того ж бренду Carolina Herrera, з якою вона раніше вже неодноразово з’являлася на публіці. Цікавою новою деталлю луку Летиції стали туфлі, адже вона взула зручні чорні лофери на невеликих підборах від Massimo Dutti у досить популярній моделі.

Королева Летиція / © Getty Images

Але днем раніше дружина короля Філіпа VI також потрапила до заголовків і змусила багатьох своїх шанувальників розглядати її вбрання. Королева провела аудієнцію у палаці Сарсуела в Мадриді у білій блузі з рукавами-бішоп та звуженими манжетами від Massimo Dutti.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images