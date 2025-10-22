ТСН у соціальних мережах

Суспільство
172
1 хв

У сірому штанному костюмі: сестра королеви Летиції з’явилася на діловому заході

Сестра королеви Летиції — Тельма Ортіс — знову з’явилася на новому публічному заході.

Ольга Кузьменко
Тельма Ортіс

Тельма Ортіс / © Getty Images

Вона відвідала Муніципальний палац IFEMA з нагоди 11-го випуску водних діалогів «Водна безпека для сталого територіального розвитку», організованих Латиноамериканським та Карибським банком розвитку (CAF).

Займаючи посаду старшого радника Департаменту мобілізації ресурсів та глобального партнерства CAF, невістка короля Філіпа VI займається мобілізацією та отриманням фінансових ресурсів від різних зацікавлених сторін по всьому світу для підтримки розвитку Латинської Америки та Карибського басейну, просуваючи проєкти у сфері сталого розвитку, освіти та енергетичного переходу.

Тельма Ортіс / © Getty Images

Тельма Ортіс / © Getty Images

Цього разу її образ був більш стриманим та осіннім. Тельма одягла діловий штанний костюм сірого кольору, доповнивши його смугастим топом, туфлями на підборах та чорною сумкою зі шкіри на плечі. Вона розпустила волосся, зробивши кучеряве укладання та легкий денний макіяж.

Тельма Ортіс / © Getty Images

Тельма Ортіс / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували інший її образ із робочого заходу у Мадриді.

172
