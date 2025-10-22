- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
У сірому штанному костюмі: сестра королеви Летиції з’явилася на діловому заході
Сестра королеви Летиції — Тельма Ортіс — знову з’явилася на новому публічному заході.
Вона відвідала Муніципальний палац IFEMA з нагоди 11-го випуску водних діалогів «Водна безпека для сталого територіального розвитку», організованих Латиноамериканським та Карибським банком розвитку (CAF).
Займаючи посаду старшого радника Департаменту мобілізації ресурсів та глобального партнерства CAF, невістка короля Філіпа VI займається мобілізацією та отриманням фінансових ресурсів від різних зацікавлених сторін по всьому світу для підтримки розвитку Латинської Америки та Карибського басейну, просуваючи проєкти у сфері сталого розвитку, освіти та енергетичного переходу.
Цього разу її образ був більш стриманим та осіннім. Тельма одягла діловий штанний костюм сірого кольору, доповнивши його смугастим топом, туфлями на підборах та чорною сумкою зі шкіри на плечі. Вона розпустила волосся, зробивши кучеряве укладання та легкий денний макіяж.
Нагадаємо, раніше ми показували інший її образ із робочого заходу у Мадриді.