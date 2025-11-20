- Дата публікації
У стильному штанному костюмі та чорному топі: королева Летиція з’явилася на новому заході в Мадриді
Королева Летиція знову обрала костюм для нового виходу на публічний захід у Мадриді.
Після відвідання церемонії вручення журналістської премії «Francisco Cerecedo» у вівторок, 18 листопада, королева Летиція повернулася до виконання своїх королівських обов’язків у Палаці маркіза Саламанки.
Там учора Фонд мікрофінансування BBVA організував захід на тему «Дані, які покращують життя», у якому Летиція взяла участь.
Летиція знову продемонструвала свій вишуканий смак. Враховуючи офіційний характер заходу, вона вибрала елегантний сірий штанний костюм, який доповнила чорним топом з круглим вирізом і дуже тонким ременем до тону. Що стосується взуття, вона віддала перевагу зручності, обравши чорні туфлі на широкому підборі. Волосся її було заправлено за одне вухо, укладено прямо, але при цьому укладання мало об’ємний вигляд. Макіяж виконаний в улюблених рожевих відтінках, а у вухах були потрійні сережки-кільця від Gold & Roses.
Сьогодні ми очікуємо побачити королеву в мадридському театрі «Реал» на святкуванні 40-річчя заснування фонду CEOE.