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У стильному штанному костюмі та улюблених туфлях: королева Летиція із сім’єю відвідала церемонію
Королівська родина Іспанії вчора відвідала церемонію вручення премії «Принцеса Жирона», яка відбулася у театрі Gran Teatre del Liceu у Барселоні.
Король Філіп VI та королева Летиція возз’єдналися зі своїми доньками — принцесою Леонор та інфантою Софією, які завершили навчання та відвідали всі разом церемонію.
Королева Летиція віддала перевагу стриманому образу для виходу у світ. Вона приїхала в чорному класичному штанному костюмі від Mango, який поєднувала з чорним топом і туфлями від Sezane в стилі «Мері Джейн» на невисоких підборах.
Летиція мала приголомшливий вигляд, демонструючи справжній голлівудський образ, розпустивши і красиво уклавши волосся і зробивши вечірній макіяж. А з прикрас вона одягла сережки-висячки та свою улюблену каблучку Coreterno.
У Instagram королівська сім’я поділилася відео з заходу, показавши залаштунки церемонії. Зазначимо, цього року премію принцеси Жирони «Crea Empresa 2025» вручили підприємниці Валентині Агудело, а номінантами на премію стали молоді люди, які досягли визначних успіхів у різних галузях та були відзначені за свою відданість ініціативам та проєктам, спрямованим на позитивний соціальний вплив.