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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У стильному штанному костюмі та улюблених туфлях: королева Летиція із сім’єю відвідала церемонію

Королівська родина Іспанії вчора відвідала церемонію вручення премії «Принцеса Жирона», яка відбулася у театрі Gran Teatre del Liceu у Барселоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Іспанська королівська родина

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція возз’єдналися зі своїми доньками — принцесою Леонор та інфантою Софією, які завершили навчання та відвідали всі разом церемонію.

Королева Летиція віддала перевагу стриманому образу для виходу у світ. Вона приїхала в чорному класичному штанному костюмі від Mango, який поєднувала з чорним топом і туфлями від Sezane в стилі «Мері Джейн» на невисоких підборах.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Летиція мала приголомшливий вигляд, демонструючи справжній голлівудський образ, розпустивши і красиво уклавши волосся і зробивши вечірній макіяж. А з прикрас вона одягла сережки-висячки та свою улюблену каблучку Coreterno.

Корольова Летиція / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

У Instagram королівська сім’я поділилася відео з заходу, показавши залаштунки церемонії. Зазначимо, цього року премію принцеси Жирони «Crea Empresa 2025» вручили підприємниці Валентині Агудело, а номінантами на премію стали молоді люди, які досягли визначних успіхів у різних галузях та були відзначені за свою відданість ініціативам та проєктам, спрямованим на позитивний соціальний вплив.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

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