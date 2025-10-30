Королева Мері та король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Реклама

Прощальна церемонія відбулася в середу ввечері у Латвійському національному художньому музеї, на ній було близько ста гостей. Король Фредерік X і королева Мері виступили як господарі заходу і подякували президенту Едгару Рінкевичсу за теплий прийом, наданий їм під час візиту.

Цього дня королева Данії обрала для виходу смарагдовий штанний костюм, створений італійським Модним домом Alberta Ferretti. Королева вперше одягла його у грудні 2014 року на різдвяний концерт дитячого хору. Цього разу вона доповнила його чорною блузкою з V-подібним вирізом, додавши образу стриману елегантність та вишуканість.

Президент Латвії, королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева доповнила образ знаменитою смарагдовою парюрою — сережками, і брошкою зі смарагдами та діамантами, вони призначені виключно для королеви та датовані 1840 роком. Саме у цих прикрасах вона позувала для своїх перших офіційних державних портретів після зречення королеви Маргрете II у січні 2024 року. Також Мері зробила гарну зачіску легкими хвилями та виразний макіяж на обличчі.

Реклама

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X приїхав на прийом у темно-синьому картатому костюмі, білій сорочці та краватці у дрібний принт.

Ми також показували, яку розкішну червону сукню з глибоким декольте королева Мері обрала для появи на урочистому бенкеті в Ризькому замку.