У стильному штанному вбранні: королева Максима відвідала захід в Амстердамі

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Нідерландів Максима відвідала Форум випускників INSEAD у Амстердамі. Після офіційного відкриття королева взяла участь у розмові з професором Марком Стабіле, деканом Європейського кампусу INSEAD, про фінансове благополуччя. Цього року Форум присвячений чотирьом темам, які є найнагальнішими глобальними проблемами: управління кліматичними ризиками та водними ресурсами, відповідальне харчування світу, інноваційні технології для складного миру та рух до справедливого та безпечного суспільства.

Того дня на захід Максима прийшла у новому костюмі від свого улюбленого бренду Maison Natan. На ній було стильне вільне вбрання з блузою та штанами насиченого оливкового кольору.

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Королева також мала великі золоті сережки від бренду Ole Lynggaard, а також туфлі від Gianvito Rossi.

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Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Але якщо костюм Її Величності — новинка, то сережки вона вже носила раніше в Берліні. Якось ці сережки вона поєднала з крислатим капелюхом і сукнею в квітковий принт.

© Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images