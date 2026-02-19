ТСН у соціальних мережах

Суспільство
181
1 хв

У стильному вбранні винного кольору: королева Ранія приймала президента і першу леді Німеччини у палаці

Королівське подружжя Йорданії вчора зустрічало президента Німеччини та першу леді в Аммані.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія ділилася фото та відео з церемонії привітання президента Франка-Вальтера Штайнмаєра та пані Ельке Бюденбендер у королівському палаці.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

На церемонії Ранія сяяла в ефектному пальті з поясом від Ferragamo, під яким був елегантний костюм винного кольору, що складався з блузки з драпуванням і пишними манжетами від Victoria Beckham і спідниці-олівець з бічним розрізом Jason Wu, що поєднує в собі вишуканість і елегантність.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Також образ Ранії доповнювала сумка від Ferragamo, сонцезахисні окуляри від Loewe та туфлі-слінгбеки Aquazzura – улюбленого бренду Меган Маркл.

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

