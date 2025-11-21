- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
У стильному жакеті з баскою та синіх штанях: інфанта Софія приєдналася до сестри Леонор на публічному заході
Інфанта Софія приєдналася до своєї сестри Леонор та батьків — королеви Летиції та короля Філіпа VI на церемонії посвяти нових лицарів Уславленого Ордену Золотого Руна в Королівському палаці в Мадриді.
На захід 18-річна інфанта приїхала в сірому короткому жакеті від бренду Vogana з баскою, який доповнила синіми штанами і туфлями на пласкій підошві, які є візитною карткою всіх її образів. Це чорні лаковані балетки з відкритою п’ятою та ремінцем ззаду.
Цього разу інфанта Софія носила розпущене волосся, укладене природними хвилями та макіяж, що акцентує рум’янець на її щоках. Інфанта була зазнімкована разом зі своєю сестрою Леонор дорогою на захід.
