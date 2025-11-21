У стильному жакеті з баскою та синіх штанях: інфанта Софія приєдналася до сестри Леонор на публічному заході

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Реклама

На захід 18-річна інфанта приїхала в сірому короткому жакеті від бренду Vogana з баскою, який доповнила синіми штанами і туфлями на пласкій підошві, які є візитною карткою всіх її образів. Це чорні лаковані балетки з відкритою п’ятою та ремінцем ззаду.

Цього разу інфанта Софія носила розпущене волосся, укладене природними хвилями та макіяж, що акцентує рум’янець на її щоках. Інфанта була зазнімкована разом зі своєю сестрою Леонор дорогою на захід.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, ми також розповідали, що на цьому заході принцеса Леонор зробила улюблений жест принца та принцеси Уельських на адресу своєї матері — королеви Летиції.

Реклама