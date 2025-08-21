У стильному жакеті з вишивкою і штанях-палацо: Олена Зеленська на церемонії у Києві

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь в урочистій церемонії, під час якої президент вручив відзнаку «Національна легенда України» цьогорічним лауреатам, серед яких — військові, спортсмени, митці і меценати.

В Instagram президент і перша леді опублікували спільний допис із світлини із заходу.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

«Україна — це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. Із різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні», — йдеться у дописі.

Реклама

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

На церемонії Олена Зеленська з’явилася у стильному образі. На ній був бежевий жакет із вишивкою і коміром-стійкою від українського бренду Gaptuvalnya. Виріб, натхненний народними орнаментами, кольоровими композиціями і мотивами різних регіонів України.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

На сайті бренду він називається «Піджак Єдності» і його вартість — 26750 тисяч гривень.

Лук дружина президента доповниа світлим топом, чорними штанями-палацо і чорними туфлями.

Володимир Зеленський був одягнений у чорний лонгслів-поло із вишитим гербом і в чорні штани.

Реклама

Нагадаємо, Олена Зеленська у картатому жакеті і з брошкою-квіткою відвідала Центр україністики в Японії.