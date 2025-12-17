- Дата публікації
Суспільство
99
1 хв
У стьобаному костюмі і з лакованою сумкою: японська принцеса Хісако відвідала керамічну виставку у музеї
Принцеса Японії обрала для культурного виходу елегантний аутфіт.
Японська принцеса Хісако відвідала виставку керамічних собак, яких вона подарувала Музею кераміки префектури Айті в Сето. Її Величність подарувала понад 200 керамічних собак для виставки, яка триватиме до 26 липня 2026 року.
До музею Хісако прийшла у стьобаному чорному костюмі з білими цятками, який складався зі спідниці-олівця і верху з довгими рукавами, коміром-стійкою та невеликими розрізами.
Аутфіт принцеса доповнила чорними капроновими колготами, чорною лакованою сумкою і білими рукавичками. Вона зробила укладання з прикореневим об’ємом, прикрасила вуха елегантними сережками з перлами, на руці була каблучка з цього комплекту і прикріпила до вбрання екстравагантну брошку.
Нагадаємо, японська імператриця Масако з’явилася на заході у костюмі кольору слонової кістки і з вишуканою золотою брошкою з перлиною.