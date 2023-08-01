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У сукні ананасового кольору і з перлинним намистом: прессекретарка Байдена на брифінгу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У сукні ананасового кольору і з перлинним намистом: прессекретарка Байдена на брифінгу

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Карін Жан-П’єр любить яскраві відтінки в одязі.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні постала у новому літньому аутфіті.

На Карін була сукня красивого ананасового кольору без рукавів. Шкода, що більше немає фото, щоб добре розглянути її вбрання.

Лук Жан-П’єр доповнила елеганним перлинним намистом і перлинними сережками-пусетами. Прессекретарка зробила укладання зі своїми фірмовими кучерями і макіяж із бронзово-персиковими тінями.

Карін Жан-П’єр / © Getty Images
Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася перед журналістами у красивій червоній сукні міді по фігурі з пікантним вирізом.

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