У сукні-балахоні та туфлях-човниках: королева Ранія на урочистому заході

Королева Ранія відвідала іфтар у місті Акабе та поділилася у Instagram знімками із заходу.

Її Величність приїхала на захід у гарній ніжно-рожевій сукні-балахоні, яку доповнила сумкою на плечі та туфлями-човниками. Ранія зробила об'ємне укладання і, як завжди, виразний макіяж.

"Сьогоднішній іфтар у прекрасній Акабі", — написала королева у підписі під знімками у своєму Instagram.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Іфтар – це вечірній прийом їжі у мусульман під час ісламського місяця Рамадан. Проводиться до або після вечірньої молитви.

Раніше королева та король Йорданії відвідували сімейний захід на честь місяця Рамадану. "Немає більшого благословення, ніж бути в оточенні сім'ї", — написала тоді Ранія у підписі до фотографій.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Була тоді на сімейному заході і принцеса Раджва — перша королівська невістка і дружина старшого сина королеви Ранії та короля Абдалли II – кронпринца Хусейна.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

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