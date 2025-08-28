ТСН у соціальних мережах

Суспільство
78
1 хв

У сукні-балахоні та капелюсі: Меган Маркл поділилася барвистим фото з саду

Меган Маркл не втомлюється рекламувати продукти свого бренду As Ever, а заразом і демонструвати нові луки.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

На новому знімку, яким герцогиня Сассекська поділилася зі своїми підписниками в Instagram її бренду, вона зображена в білій сукні-бахалоні з короткими рукавами і невеликим V-подібним вирізом на декольте. На голові у герцогині капелюх із широкими крисами, який частково закриває її обличчя. Волосся розпущене, на шиї кілька золотих прикрас, на зап’ясті — золотих браслетів, Меган тримає в руці гілочку рослин і йде садом босоніж, наступаючи на камінь біля невеликого ставка.

Мабуть, це той самий ставок, про який розповідав принц Гаррі Опрі Вінфрі, коли просив теледіву забрати каченят, що прибилися до Сассекських. Це було дуже кумедно.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

У підписі до знімку Меган дякує всім, хто купує товари її бренду. «Ми дуже пишаємось тим, що поділяємо з вами ці моменти. Дякую, що прийняли нас у своїх серцях та домівках», — пише герцогиня.

Нагадаємо, днями Маркл дала нове інтерв’ю, в якому знову розкритикувала життя в королівській родині, розповівши, як їй там було важко.

78
