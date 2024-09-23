У сукні бананового кольору і з сережками-кільцями: прессекретарка Байдена на брифінгу

Карін Жан-П’єр любить носити на роботу яскраві вбрання.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні, де продемонструвала яскравий образ.
На ній була сукня бананового кольору довжини міді з короткими рукавами і круглим вирізом. Талію Карін підкреслила жовтим тканинним поясом із пряжкою в тон.
У Жан-П’єр була об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках – браслети.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у рожевому вбранні й оксамитових туфлях вийшла до журналістів.
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