У сукні без бретельок і пальті: Шарлотта Казіраги на світській вечері в Парижі

Племінниця князя Монако Шарлотта Казірагі приїхала на світську тусовку, що ознаменувала старт Тижня моди в Парижі.
Зірки зібралися на першій галавечері у Grand Diner du Louvre та Шарлотта Казірагі була серед гостей.
Вона приїхала в довгій світлій сукні з розрізом спереду і чорному пальті зверху, взута Шарлотта була в лаковані туфлі на підборах, а в руках тримала чорну сумку Chanel. На шиї у Казіраги був чокер з бісеру та каміння, вона зібрала волосся шпилькою і зробила легкий макіяж на обличчі.
Цю саму вечерю відвідала британська акторка Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном, а також британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.
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