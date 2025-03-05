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У сукні без бретельок і пальті: Шарлотта Казіраги на світській вечері в Парижі

У сукні без бретельок і пальті: Шарлотта Казіраги на світській вечері в Парижі

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Племінниця князя Монако Шарлотта Казірагі приїхала на світську тусовку, що ознаменувала старт Тижня моди в Парижі.

Зірки зібралися на першій галавечері у Grand Diner du Louvre та Шарлотта Казірагі була серед гостей.

Вона приїхала в довгій світлій сукні з розрізом спереду і чорному пальті зверху, взута Шарлотта була в лаковані туфлі на підборах, а в руках тримала чорну сумку Chanel. На шиї у Казіраги був чокер з бісеру та каміння, вона зібрала волосся шпилькою і зробила легкий макіяж на обличчі.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images
Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Цю саму вечерю відвідала британська акторка Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном, а також британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Associated Press
Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Associated Press

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