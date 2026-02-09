У сукні без бретелів і зі шлейфом: Меган Маркл сяяла вихідними на галавечорі

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекська з'явилася на заході Fifteen Percent Pledge у студії Paramount.



Меган приїхала на вечір у кремовій сукні без бретелів з ефектним шлейфом, зшитій на замовлення студією Harbison Studio, яка була з чорним вирізом у формі серця та чорною шаллю, що переходить у довгий шлейф. Вбрання герцогиня доповнила замшевими туфлями на застібках навколо щиколотки від Stuart Weitzman, вінтажними сережками з оніксом та діамантами від Maison Merenor і одягла каблучку з великим каменем на палець.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган зібрала волосся в акуратний пучок і зробила вечірній макіяж із акцентом на очі. Також у неї був світлий манікюр, і вона не забула про свою заручальну каблучку з діамантами.

Меган Маркл / © Getty Images

У своєму Instagram, Меган поділилася відео з заходу та свого прибуття на нього.

