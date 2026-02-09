ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

У сукні без бретелів і зі шлейфом: Меган Маркл сяяла вихідними на галавечорі

На вихідних Меган Маркл без принца Гаррі відвідала благодійний вечір у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекська з'явилася на заході Fifteen Percent Pledge у студії Paramount.

Меган приїхала на вечір у кремовій сукні без бретелів з ефектним шлейфом, зшитій на замовлення студією Harbison Studio, яка була з чорним вирізом у формі серця та чорною шаллю, що переходить у довгий шлейф. Вбрання герцогиня доповнила замшевими туфлями на застібках навколо щиколотки від Stuart Weitzman, вінтажними сережками з оніксом та діамантами від Maison Merenor і одягла каблучку з великим каменем на палець.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган зібрала волосся в акуратний пучок і зробила вечірній макіяж із акцентом на очі. Також у неї був світлий манікюр, і вона не забула про свою заручальну каблучку з діамантами.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

У своєму Instagram, Меган поділилася відео з заходу та свого прибуття на нього.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Дата публікації
Кількість переглядів
369
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie