У сукні без бретельок та в балетках: принцеса Марія-Олімпія сходила на тусовку

Днями грецька принцеса завітала на приватний перегляд "Прогулянки в темряві" художниці Робін Ворд, а також побувала на приватній вечері та аукціоні на підтримку Cancer Research UK у The Old Sessions House у Лондоні.

Для світського виходу 27-річна принцеса обрала лаконічну чорну сукню середньої довжини та прямого силуету без бретельок, до якої підібрала балетки з квадратним носком з лакованої шкіри.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

У Марії-Олімпії був світлий манікюр, легкий макіяж на обличчі, а коротке біле волосся просто укладене і розчесане за проділом.

Нагадаємо, нещодавно грецька принцеса була присутня на заході Bulgari Serpenti Icon Event у рамках Паризького тижня моди в столиці Франції, де з'явилася в ефектній сріблястій сукні і викликала фурор.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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