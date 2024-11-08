У сукні без рукавів та своїй весільній тіарі: як принцеса Маргарет їздила до Голлівуду

Принцеса Маргарет – сестра королеви Єлизавети II – любила світські раути та все, що з ними пов'язано.

Вона вела богемний спосіб життя і насолоджувалася кожною її миттю. Любила Маргарет бувати за кордоном.

Цього дня, 8 листопада 1965 року, принцеса відвідала Голлівуд. Разом зі своїм чоловіком лордом Сноудоном принцеса перебувала у тритижневому турне Сполученими Штатами.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

На фото Її Високість розмовляє з Біллом Велшем під час балу WAIF у Голлівуді. Вона одягнена у сукню без рукавів, на грудях у неї пришпилена діамантова брошка, на шиї кольє, а у вухах сережки, також Маргарет носила того дня свою улюблену "Полтиморську тіару", в якій виходила заміж 1960 року. Волосся принцеси було зібрано в зачіску, а на обличчі був гарний макіяж. Королева одягла довгі білі рукавички, діамантовий браслет і тримала в руках маленьку золоту сумку.

До речі, раніше ми розповідали вам про інші улюблені тіари, які часто носила сестра королеви Єлизавети II.

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

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