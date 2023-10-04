У сукні без рукавів та з поясом на талії: красива королева Матильда на робочій зустрічі

Королева Бельгії Матильда зустрілася з головною лікаркою Глоєю Спілбаудт під час королівського візиту до онкологічного центру "Інститут Жюля Борде" у Брюсселі.

Дружина короля Філіпа приїхала на захід у сукні в принт "гусяча лапка" від Carolina Herrera і підібрала їй до тону такі самі туфлі-човники теж від цього самого бренду. Під пахвою королеви був маленький чорний клатч прямокутної форми.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда зробила своє фірмове укладання, одягла великі сережки, кілька золотих браслетів та улюблений годинник на зап'ястя. На її пальці виблискувала обручку, а в руках королева тримала подарований їй букет квітів.

Образ вийшов зовсім не осіннім, оскільки сукня була без рукавів. До прикладу, кількома днями раніше на заході королева Матильда з'явилася в гірчичному кейппальті і штанях, підібраних до тону.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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