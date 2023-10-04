У сукні без рукавів та з поясом на талії: красива королева Матильда на робочій зустрічі

Її Величність проінспектувала медичний заклад.
Королева Бельгії Матильда зустрілася з головною лікаркою Глоєю Спілбаудт під час королівського візиту до онкологічного центру "Інститут Жюля Борде" у Брюсселі.
Дружина короля Філіпа приїхала на захід у сукні в принт "гусяча лапка" від Carolina Herrera і підібрала їй до тону такі самі туфлі-човники теж від цього самого бренду. Під пахвою королеви був маленький чорний клатч прямокутної форми.
Матильда зробила своє фірмове укладання, одягла великі сережки, кілька золотих браслетів та улюблений годинник на зап'ястя. На її пальці виблискувала обручку, а в руках королева тримала подарований їй букет квітів.
Образ вийшов зовсім не осіннім, оскільки сукня була без рукавів. До прикладу, кількома днями раніше на заході королева Матильда з'явилася в гірчичному кейппальті і штанях, підібраних до тону.
Читайте також: