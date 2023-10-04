У сукні, бомбері та високих чоботях: леді Амелія Віндзор на модному заході у Лондоні

Днями дівчина відвідала презентацію колекції SKYE by BRORA на Слоун-сквер у британській столиці.

Цього дня на дівчині була сукня в принт із ґудзиками на грудях, яку вона поєднувала зі смарагдовою курткою-бомбером та високими шкіряними чоботями без підборів.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Амелія, як завжди, розпустила біляве волосся, зробила дуже легкий макіяж, підкресливши пухкі губи. З прикрас її образ доповнював золотий ланцюг на шиї та кілька золотих каблучок на пальцях. Через плече у Віндзор висів телефон на зеленому ремінці.

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам інший образ леді Амелії, коли вона приїхала у топі з бантом на грудях на світську тусовку у Лондоні.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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