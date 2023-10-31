У сукні Carolina Herrera та особливих сережках: королева Летиція на урочистості своєї дочки Леонор

Королева Іспанії Летиція мала витончений вигляд у синій сукні на урочистій церемонії у день народження своєї старшої дочки принцеси Леонор.

Принцеса Астурійська сьогодні святкує 18-річчя. У парламенті Мадрида дівчина присягнула на вірність Конституції і тепер може офіційно виконувати обов'язки регента за відсутності свого батька короля Філіпа.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

51-річна королева Летиція у важливий для своєї доньки день одяглася у синю сукню Carolina Herrera довжини нижче коліна, з драпуванням на талії, рюшами по подолу, краплеподібним вирізом та ефектною аплікацією з квітів та каміння на обох плечах. Вперше королева одягла її на офіційну церемонію зустрічі королів під час державного візиту до Німеччини у жовтні 2022 року.

Королева Летиція, її чоловік король Філіп VI та дочки принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Associated Press

А образ доповнила тілесними туфлями на підборах, сережками-кільцями від Bvlgari, які подарували їй на народження Леонор, також вона зібрала волосся в низький пучок і зробила виразний макіяж.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

Молодша сестра Леонор – інфанта Софія, обрала світлу сукню у квітковий принт з кейпнакидкою та чорні гостроносі балетки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому Софію називають "запасною" принцесою в Іспанії.

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