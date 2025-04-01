У сукні Chanel з камінням на грудях: Шарлотта Казіраги побувала на Балу в Монако

Шарлотта Казірагі та Беатріче Борромео / © Getty Images

Реклама

Щорічний захід Bal de la Rose відбувся у спортивному клубі Монте-Карло у Монако у суботу ввечері. Ми вже показували вечірній лук княгині Шарлін, а також розглядали образ принцеси Олександри Ганноверської.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Серед гостей Бала була і Шарлотта Казірагі — старша дочка принцеси Кароліни. Вона була зазнімкована в компанії Беатріче Борромео — дружини її брата П’єра. До речі, сам 37-річний П’єр був відсутній на Балу троянд цього року, і оскільки він не є членом княжої родини, що працює, і не виконує офіційних обов’язків, Княжий палац не опублікував жодних пояснень щодо того, чому він пропустив захід.

Шарлотта Казірагі та Беатріче Борромео / © Getty Images

Шарлотта Казірагі Бал не пропускає, вона сяяла цього року в класичній чорній сукні від Chanel з круглим вирізом на декольте, розшитій камінням на грудях, і взута в туфлі на підборах. У руках у неї був маленький клатч, вона також одягла сережки-люстри, тонку підвіску на шию з каменем і дорогоцінний браслет. Волосся зібрала у зачіску та зробила макіяж у натуральних відтінках.

Реклама

Беатріче Борромео виділялася у яскраво-червоній сукні з рукавами-накидкою від Dior. Вона заплела волосся в косу, зробила макіяж, одягла сережки з великим камінням і золотий ланцюжок з підвіскою на шию.

Раніше ми показували, як племінниця князя Монако відвідала показ Chanel у Парижі.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images Шарлотта Казірагі та її чоловік Дмитро Рассам / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казіраги принцеса Кароліна / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images