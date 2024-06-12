У сукні Dior і з золотим кольє: ефектна королева Максима із чоловіком приїхала до Саванни

У короля Віллема-Олександра та королеви Максими в Атланті була насичена програма.

Королівське подружжя зустрілося з мером міста Андре Діккенсом. Разом вони відвідали виставку "Нідерландське мистецтво в епоху глобального віку" у Високому художньому музеї в Атланті.

53-річна Максима приїхала на захід у бежевій блузці Maison Natan та спідниці до тону, зробила гарний макіяж та легке укладання хвилями та доповнила лук сережками-висячками з діамантами та кунцитом Steltman Jewelry & Atelier. Король з'явився на виставці у темно-синьому костюмі, білій сорочці та строкатій краватці.

Королева Максима, мер Атланти Андре Діккенс та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Після подружжя вирушило до міста Саванна і прогулялося історичним центром. Максима та Віллем-Олександр зустрілися з істориком з Коледжу мистецтв та дизайну Саванни та обговорили проблеми та можливості відродження центру міста.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Під час цього виходу Максима носила білу сукню міді з V-подібним вирізом від Dior з колекції 2017 року, доповнила вбрання золотим клатчем Hermes, туфлями зі шкіри Gianvito Rossi на підборах та масивним золотим намистом IsabelleFa та сережками кільцями з цього ж комплекту. Королева зібрала волосся у низький хвіст і зробила виразний макіяж очей.

Також, нагадаємо, ми бачили образ королеви під час візиту до Атланти у червоній сукні в якій вона також мала дуже ефектний вигляд.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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