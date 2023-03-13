У сукні Dior та тіарі: дочка королеви Ранії – принцеса Іман – вийшла заміж

12 березня 2023 року в Йорданії відбулося весілля старшої дочки короля Абдалли II та королеви Ранії – прицнеси Іман.

Королівський Хашимітський суд оголосив про заручини принцеси Іман з Джамілем Терміотисом у липні 2022 року, а за вісім місяців вони одружилися.

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотиса / Фото: Getty Images

26-річну принцесу Іман проводив до вівтаря її старший брат, спадковий принц Хусейн. Хусейн написав в Instagram опублікувавши знімки з церемонії: "Вдячний за всі дорогоцінні спогади, які ми поділяємо, і дуже радий бачити, що ви сьогодні святкуєте своє весілля… Я бажаю вам, дорогі Іман та Джаміль, благословень та щастя на все життя разом".

У свій особливий день наречена була одягнена у пошиту на замовлення білу весільну сукню від Dior з довгими рукавами з мереживними манжетами та декольте розшитим мереживом. Свій образ вона доповнила тіарою та довгою фатою, прикрашеною квітами.

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотиса / Фото: Getty Images

28-річний наречений був одягнений у костюм-трійку із чорною краваткою.

Принцеса Іман та Джаміль Терміотіс з королем Абдалою II та королевою Ранією / Фото: Getty Images

Мама нареченої королева Ранія з'явилася на церемонії теж у сукні від Dior з колекції сouture осінь-зима 2022. Вона опублікувала у Instagram весільні знімки та написала:

"Іман, я молюся, щоб цей наступний розділ у твоєму житті приніс тобі стільки ж радості, любові і сміху, скільки ти приносила нам протягом багатьох років. Вітаємо нареченого і наречену!".

За кілька днів до весілля, нагадаємо, королева Ранія організувала вечірку на честь дочки, яка в Йорданії називається "Ніч хни". Знімками також ділилася у своєму блогу.

Принцеса Іман з братом Хусейном / Фото: Getty Images

Принцеса Іман з братом Хусейном / Фото: Getty Images

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотиса / Фото: Getty Images

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