У сукні Dior та зі сльозами на очах: образ королеви Ранії з весілля дочки

Королева Ранія поділилася ще одним відео з весілля своєї дочки принцеси Іман, яка 12 березня вийшла заміж.

Її Величність королева на весіллі дочки мала приголомшливий вигляд, одягнувшись у сукню з кутюрної колекції Dior сезону осінь-зима 2022-2023.

Королева Ранія та король Абдалла II з дочкою принцесою Іман та її чоловіком Джамілем / Фото: Getty Images

Сукню красивого бежевого відтінку з плісованим подолом Ранія доповнила каблучкою з жовтого золота, перламутру, ангельського коралу та блакитного сапфіру з кабошоном та широким браслетом на зап'ясті та сережками-висячками. У королеви був гарний макіяж очей із бронзовими тінями на повіках і помадою підкреслені губи.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

На відео, яке Її Величність опублікувала в Instagram, видно, що королева на весіллі ледве стримувала сльози. Принцеса Іман – її старша дочка та перша з дітей Ранії та короля Абдалли, хто вийшов заміж або одружився.

Королева Ранія зі своїми синами, невісткою (у жовтій сукні) та молодшою дочкою / Фото: Getty Images

"Моя дорога Іман, це не прощання, коли ти завжди в моїх думках і в моєму серці. Будьте благословенні", — написала під відео мама нареченої.

Нагадаємо, принцеса Іман вийшла заміж за Джаміля Терміотіса. Про їхні заручини було оголошено у липні 2022 року.

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотіса / Фото: Getty Images

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