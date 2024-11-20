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У сукні до колін і в діамантах: красива Бріжит Макрон приїхала до Аргентини

У сукні до колін і в діамантах: красива Бріжит Макрон приїхала до Аргентини

У сукні до колін і в діамантах: красива Бріжит Макрон приїхала до Аргентини

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Перша леді Франції знову продемонструвала аутфіт у короткому вбранні.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Аргентину. У Буенос-Айресі вони зустрілися з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм і його сестрою, генеральною секретаркою, Каріною Мілей.

Перша леді, як завжди, мала гарний вигляд. Вона була одягнена у синій ансамбль, який складався з сукні-футляра до колін і стильного пальта. На талії у неї був пояс із металевою пряжкою.

Бріжит Макрон / © Getty Images
Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила темно-синіми гостроносими туфлями і сумочкою в тон. Вона зробила укладання з прикореневим об'ємом і макіяж смокі-айс. Завершила лук Макрон лаконічними сережками, золотим браслетом і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон в аеропорту Марокко сфотографували у білій мініспідниці та з сумкою Dior.

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