Суспільство
255
1 хв

У сукні Dolce & Gabbana і в компанії дочки: королева Ранія приїхала на захід до Єгипту

Королева Йорданії відвідала грандіозне відкриття Великого єгипетського музею в Каїрі, куди приїхала зі своєю молодшою дочкою принцесою Сальмою.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія приїхала на урочисте відкриття у червоній сукні міді з органзи від Dolce & Gabbana з драпуванням, зшитій на замовлення, до якої підібрала клатч Bottega Veneta з білої шкіри та взула білі лаковані туфлі Christian Louboutin. Ранія зробила гарне укладання хвилями та виразний макіяж на обличчі.

Її дочка принцеса Сальма була одягнена в чорну сукню з драпуванням і короткими рукавами від Alaïa, в руках дівчина тримала золотистий клатч на золотому ремінці від Fendi і взута була в туфлі на невисоких підборах золотистого кольору від Jennifer Chamandi. У Сальми на шиї була масивна золота прикраса, також дівчина розпустила волосся, зробивши укладання локонами і нанесла виразний макіяж.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

«Вдячна президенту Абдель Фаттаху ас-Сісі та пані Ентіссар ас-Сісі за те, що вони вітали мене та Сальму на вчорашній церемонії відкриття Великого Єгипетського музею — чудової данини пошани багатої стародавньої історії Єгипту!», — написала королева у підписі до фото.

Принцеса Сальма і королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Сальма і королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Також нещодавно, нагадаємо, королева Ранія з дочкою Сальмою відвідували відкриття другої чергової сесії парламенту в Йорданії, де принцеса також з’явилася у чорному вбранні, а її мама обрала ніжно-блакитний колір.

255
