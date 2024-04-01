У сукні Dolce & Gabbana та з обідком на голові: герцогиня Йоркська на службі у Віндзорі

Сара Йоркська знову приєдналася до членів королівської сім'ї на службі на честь Великодня, яка відбулася у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Сара та її колишній чоловік принц Ендрю разом із королем Чарльзом III, королевою Каміллою та іншими членами родини з'явилися на традиційній великодній недільній церковній службі.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Герцогиня одягла зелену твідову сукню довжини міді від Dolce & Gabbana із золотим поясом-ланцюгом на талії, у неї на голові був чорний обідок із перлинним камінням від Roseings London, а взула Сара чорні шкіряні туфлі-човники від Chanel до тону яких підібрала чорну сумку.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

У герцогині Йоркської було розпущене і трохи заколоте шпилькою позаду її руде волосся, вона зробила насичений макіяж очей, а з прикрас на ній були золоті сережки, золотий браслет з написом Beatrice (ім'я її старшої дочки), годинник і чорні рукавички на руках.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Сара також з'являлася на різдвяній службі з сім'єю і шанувальники радісно вітали її, чого не скажеш про принца Ендрю. Опальний принц, якого звинувачували у серйозних сексуальних злочинах, також дедалі частіше з'являється на публічних заходах із сім'єю, але публіка не вітає цього.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Шанувальники королівської родини писали в соцмережах коментарі про те, що їх обурює, що принцу Ендрю дозволяють бути присутніми на таких заходах, чого не було за життя королеви Єлизавети II, тоді як принца Гаррі та його дружину Меган ізолюють.

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