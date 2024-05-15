У сукні Elie Saab і з квіткою у волоссі: королева Максима з'явилася на публіці у новому образі

Король Віллем-Олександр та королева Максима вчора відвідали муніципалітети Гет-Гогеланд та Емсдельта, де їх тепло вітала публіка.

Її Величність королева вбралася цього дня в мереживну сукню-міді з довгими рукавами від Elie Saab, взула коричневі замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi, а на голові у неї був обідок з величезною квіткою, зроблений на замовлення від Jolanda.

Під пахвою королева тримала клатч, підібраний до тону взуття та букет подарованих їй квітів, а також була у рукавичках. Образ вона доповнила білим кольє з трьох ниток, квітковими сережками, декількома коштовними браслетами та годинником на зап'ясті.

Королева Максима тепло спілкувалася з публікою та робила селфі / Фото: Getty Images

Максима охоче спілкувалася з публікою та навіть робила селфі з шанувальниками.

Її чоловік король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі у смужку, білій сорочці та у синій краватці у принт.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше королева продемонструвала на публіці стильний образ у синьому штанному костюмі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте також: