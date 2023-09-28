У сукні Erdem та туфлях Jimmy Choo: принцеса Беатріс відвідала відкриття готелю

Принцеса Беатріс зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці були на відкритті The OWO в Вайтголлі.

Це розкішний готель та резиденція, яка раніше була британським військовим міністерством, відчинила свої двері після шестирічної реконструкції та може похизуватися королівським розташуванням.

OWO був побудований на історичному місці палацу Вайтхолл і виходить вікнами на Королівську кінну гвардію біля парку Сент-Джеймс, лише за милю від Букінгемського палацу.

Принцеса була одягнена в сукню із осінньо-зимової колекції Erdem 2012 року та чорний подовжений блейзер. А взута в чорні туфлі-човники Jimmy Choo. Її руде волосся було недбало розпущене, вона зробила макіяж і світлий манікюр і позувала поруч із чоловіком на червоній доріжці, що була розстелена на сходах.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Едо мав також дуже стильний вигляд в білій сорочці, темно-синьому костюмі, і чорних сліпонах із замші.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи планує принцеса Беатріс народжувати другу дитину.

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