У сукні-футлярі і золотому ланцюжку: струнка перша леді Німеччини на різдвяних зніманнях у базиліці

Ельке Бюденбендер і Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Getty Images

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер взяли участь у записі програми ZDF «Різдво з федеральним президентом». Знімання відбулися у базиліці Святої Анни у місті Альтеттінг, Баварія.

Перша леді з’явилася там у чорній сукні-футлярі довжини міді і з довгими рукавами, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання Ельке скомбінувала з чорними капроновими колготами і чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.

Бюденбендер зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила шию золотим ланцюжком.

Штайнмаєр був одягнений у класичний чорний костюм-трійку, білу сорочку і помаранчево-синю краватку з принтом. Взутий він був у чорні туфлі.

Нагадаємо, Ельке Бюденбендер на зустрічі з подружжям Макронів з’явилася у білій сукні з короткими рукавами, яку скомбінувала із замшевими темно-синіми туфлями.