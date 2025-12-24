- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні-футлярі і золотому ланцюжку: струнка перша леді Німеччини на різдвяних зніманнях у базиліці
Президентське подружжя Німеччини взяло участь у записі різдвяної програми.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер взяли участь у записі програми ZDF «Різдво з федеральним президентом». Знімання відбулися у базиліці Святої Анни у місті Альтеттінг, Баварія.
Перша леді з’явилася там у чорній сукні-футлярі довжини міді і з довгими рукавами, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання Ельке скомбінувала з чорними капроновими колготами і чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.
Бюденбендер зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила шию золотим ланцюжком.
Штайнмаєр був одягнений у класичний чорний костюм-трійку, білу сорочку і помаранчево-синю краватку з принтом. Взутий він був у чорні туфлі.
Нагадаємо, Ельке Бюденбендер на зустрічі з подружжям Макронів з’явилася у білій сукні з короткими рукавами, яку скомбінувала із замшевими темно-синіми туфлями.