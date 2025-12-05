ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

У сукні-футлярі кольору вівсянки і на шпильках: Бріжит Макрон у ніжному образі з’явилася у Пекіні

Перша леді Франції у монохромному аутфіті пройшлася червоною доріжкою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Китай. Вони взяли участь у церемонії привітання у Пекіні, яку для них влаштувало президентське подружжя Китаю.

Емманюель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Емманюель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Перша леді Франції з’явилася там у ніжному монохромному ансамблі. На ній було елегантне пальто кольору вівсянки і сукня-футляр в тон. Вбрання вона доповнила кремовими туфлями-човниками на шпильках і темно-бежевою сумочкою з логотипом Louis Vuitton.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит зробила акуратну зачіску, закріпивши передні пасма ззаду на потилиці, улюблений макіяж смокі-айс, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — каблучками з камінням.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустріч із подружжям Зеленських одягла графітовий штанний костюм, білу сорочку і темно-синій шарф від Louis Vuitton.

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie