У сукні-футлярі кольору вівсянки і на шпильках: Бріжит Макрон у ніжному образі з’явилася у Пекіні

Бріжит Макрон / © Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Китай. Вони взяли участь у церемонії привітання у Пекіні, яку для них влаштувало президентське подружжя Китаю.

Емманюель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Перша леді Франції з’явилася там у ніжному монохромному ансамблі. На ній було елегантне пальто кольору вівсянки і сукня-футляр в тон. Вбрання вона доповнила кремовими туфлями-човниками на шпильках і темно-бежевою сумочкою з логотипом Louis Vuitton.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит зробила акуратну зачіску, закріпивши передні пасма ззаду на потилиці, улюблений макіяж смокі-айс, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — каблучками з камінням.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустріч із подружжям Зеленських одягла графітовий штанний костюм, білу сорочку і темно-синій шарф від Louis Vuitton.