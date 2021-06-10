У сукні-футлярі і двобортному жакеті: Джилл Байден прилетіла до Великої Британії

Перша леді США супроводжує чоловіка на саміті G7 у Корнуоллі.

Президент США Джо Байден разом з дружиною Джилл Байден прибув до Великої Британії на зустріч лідерів "Великої сімки". Фотографи зазнімкували президентське подружжя після того, як вони прибули на літаку Air Force One до аеропорту "Корнуолл Ньюкей", неподалік від Ньюкі.

Джилл і Джо Байдени / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Перша леді, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була елегантна біла сукня-футляр, зверху якої вона одягла темно-синій двобортний жакет із золотими ґудзиками. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі. Лук Джилл доповнила замшевими темно-синіми туфлями.

Джилл і Джо Байден / Associated Press

На обличчя дружина президента одягла маску в тон жакета з яскравою вишивкою у вигляді пташки, яка сидить на гілці. Шию Джилл прикрашали делікатні золоті ланцюжки з підвісками, одна з яких була зі словом "Мама", вуха — масивні золоті сережки-пусети, а руки — золоті браслети.

Джилл Байден / Associated Press

Волосся Байден акуратно уклала в легенькі локони, а в макіяжі зробила акцент на чорних стрілках.

Джилл Байден / Associated Press

Джо Байден віддав перевагу класичному темно-синьому костюму, білій сорочці і смугастому галстуку.

Джилл і Джо Байдени / Associated Press

Читайте також: У лавандовій сукні і квіткових туфлях: Джилл Байден у ніжному образі відвідала клініку вакцинації

Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання