У сукні-футлярі і капелюсі з пір'ям: Ліз Трасс на церемонії пам'яті

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії у всьому чорному відвідала пам'ятний захід.

Ліз Трасс взяла участь у Дні пам'яті у Лондоні. Цього дня у церквах проводяться служби, на який віддають шану загиблих у війнах.

Трасс з'явилася там у жалобному образі. На ній було класичне пальто, сукня-футляр, щільні колготи і туфлі-човники.

Аутфіт політикиня доповнила елегантним капелюхом з пір'ям. До лацкану пальта вона прикріпила червоний мак – символ пам'яті жертв війни.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Елізабет зробила макіяж із чорними стрілками і червоною помадою. На шиї у неї був золотий ланцюжок, а у вухах – елегантні золоті сережки.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

На церемонії пам'яті були присутні також і інші колишні прем’єр-міністри Великої Британії – Тереза Мей і Борис Джонсон.

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