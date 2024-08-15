У сукні-футлярі і рожевих слінгбеках: Джилл Байден у ніжному аутфіті виступила в університеті

Перша леді США, як завжди, мала чарівний вигляд.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили до обєктивів папараці, коли вони сідали на борт Air Force One на об’єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд, щоб відправитися до Нового Орлеану.
Там президентське подружжя відвідало університет Тулейн. Перша леді виступила у навчальному закладі з промовою, присвяченій просуванню її ініціативи "moonshot", спрямованій на зниження смертності від раку.
Джилл обрала для цієї поїздки білу сукню-футляр, блідо-рожевий жакет із одним ґудзиком і рожеві слінгбеки J'Adior зі штрипкою на п'яті.
Лук дружина президента доповнила укладанням із локонами, макіяжем із рожевою помадою, французьким манікюром, вуха вона прикрасила ніжно-блакитними сережками-цвяшками у золотій оправі, руки – браслетами, годинником і каблучками, а до лацкану жакета прикріпила вишукану брошку з камінням.
Її чоловік був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, смугасту краватку зелено-синьо-білого кольорів та чорні туфлі.
Нагадаємо, раніше Джилл Байден у смугастій сорочці, білих штанях та еспадрильях повернулася з вікенду.
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