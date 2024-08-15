У сукні-футлярі і рожевих слінгбеках: Джилл Байден у ніжному аутфіті виступила в університеті

Перша леді США, як завжди, мала чарівний вигляд.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили до обєктивів папараці, коли вони сідали на борт Air Force One на об’єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд, щоб відправитися до Нового Орлеану.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Там президентське подружжя відвідало університет Тулейн. Перша леді виступила у навчальному закладі з промовою, присвяченій просуванню її ініціативи "moonshot", спрямованій на зниження смертності від раку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл обрала для цієї поїздки білу сукню-футляр, блідо-рожевий жакет із одним ґудзиком і рожеві слінгбеки J'Adior зі штрипкою на п'яті.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Лук дружина президента доповнила укладанням із локонами, макіяжем із рожевою помадою, французьким манікюром, вуха вона прикрасила ніжно-блакитними сережками-цвяшками у золотій оправі, руки – браслетами, годинником і каблучками, а до лацкану жакета прикріпила вишукану брошку з камінням.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Її чоловік був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, смугасту краватку зелено-синьо-білого кольорів та чорні туфлі.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл Байден у смугастій сорочці, білих штанях та еспадрильях повернулася з вікенду.

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