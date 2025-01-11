У сукні-футлярі і символічному намисті з чорними перлами: Камала Гарріс на похороні колишнього президента США

Політикиня, як і прийнято на жалобному заході, з'явилася в образі total black.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і її чоловік Дуглас Емгофф взяли участь у державному похороні колишнього 39-го президента США Джиммі Картера, який помер у віці 100 років. Церемонія прощання відбулася у Вашингтонському національному соборі.

Гарріс з'явилася там у чорній сукні-футлярі довжини міді, зверху якої вона одягла чорний вкорочений жакет.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Аутфіт політикиня доповнила символічним намистом із чорними перлами, які символізують мудрість і силу. А ще їх вважають символом співчуття і скорботи родині померлого.

Камала Гарріс і Дуглас Емгофф / Фото: Associated Press

Образ Камала завершила укладанням із локонами, ніжним макіяжем, браслетами і каблучкою.

Емгофф був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

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