У сукні-футлярі і туфлях Louis Vuitton: 71-річна Бріжит Макрон в елегантному образі зустріла віцепрезидента США

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях у Єлисейському палаці віцепрезидента США Джей Ді Венса і його дружину Ушу Венс. З цієї нагоди Макрони влаштували обід.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Перша леді Франції з'явилася там у блакитно-сірому ансамблі, який складавася із сукні-футляра та елегантного пальта.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила темно-коричневими гостроносими туфлями з фірмовим принтом Louis Vuitton і на високих шпильках. На шиї у дружини президента був картатий шарф, який вона зняла перед фотосесією з подружжям Венсів.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

У Бріжит була об'ємна перука, макіяж смокі-айс, каблучки з дорогоцінним камінням і годинник із чорним ремінцем на руках.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

На Еммануелі був темно-синій класичний костюм, біла сорочка, чорна краватка і чорні туфлі.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у шкіряному жакеті з білою облямівкою і чорних штанях постала на заході у Парижі.

Читайте також: