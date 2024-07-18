У сукні-футлярі і з елегантною брошкою: струнка президентка Молдови пройшлася червоною доріжкою

Мая Санду мала чудовий вигляд на політичному заході.
Президентка Молдови Мая Санду прибула сьогодні, 18 липня, до Великої Британії, щоб взяти участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Захід відбувається у Бленгеймському палаці у Вудстоку. На ньому європейські лідери обговорять питання енергетики, інфраструктури, зв’язку, кібербезпеки, протидії дезінформації та міграції.
Санду з'явилася там у сукні-футлярі кремового відтінку з рукавами три чверті. Талію вона підкреслила шкіряним ремінцем кольору слонової кістки. До вбрання президентка прикріпила елегантну брошку.
Аутфіт Мая доповнила білими туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання, макіяж із помадою кольору курної троянди і лаконічні сережки.
Нагадаємо, Мая Санду продемонструвала гарний аутфіт у різнокольоровій блузці, світлому костюмі зі спідницею-олівцем і на шпильках під час поїздки до у Швейцарії.
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