У сукні-футлярі і з елегантною брошкою: струнка президентка Молдови пройшлася червоною доріжкою

Президентка Молдови Мая Санду прибула сьогодні, 18 липня, до Великої Британії, щоб взяти участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Захід відбувається у Бленгеймському палаці у Вудстоку. На ньому європейські лідери обговорять питання енергетики, інфраструктури, зв’язку, кібербезпеки, протидії дезінформації та міграції.

Фото: Associated Press

Санду з'явилася там у сукні-футлярі кремового відтінку з рукавами три чверті. Талію вона підкреслила шкіряним ремінцем кольору слонової кістки. До вбрання президентка прикріпила елегантну брошку.

Мая Санду / Фото: Associated Press

Аутфіт Мая доповнила білими туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання, макіяж із помадою кольору курної троянди і лаконічні сережки.

Мая Санду / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Мая Санду продемонструвала гарний аутфіт у різнокольоровій блузці, світлому костюмі зі спідницею-олівцем і на шпильках під час поїздки до у Швейцарії.

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