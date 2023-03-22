У сукні-футлярі і з синьо-жовтим браслетом: папараці заскочили 82-річну Ненсі Пелосі на вулицях Нью-Йорка

Політикиня у гарному аутфіті приїхала до Нью-Йорка.

Папараці заскочили ексспікерку Палати представників США Ненсі Пелосі на вулицях Верхнього Іст-Сайду у Нью-Йорку.

Політикиня мала чудовий вигляд. На ній була закрита різнокольорова сукня-футляр довжини міді з геометричним принтом і білими манжетами.

Вбрання Ненсі скомбінувала із замшевими світло-бежевими туфлями на шпильках і капроновими колготами.

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Пелосі зробила укладання з прикореневим об'ємом, ніжний макіяж, вуха прикрасила золотистими лаконічними сережками, а шию - металевим золотистим кольє. На руці у політикині був синьо-жовтий браслет на знак підтримки України.

Нагадаємо, минулого разу Ненсі Пелосі разом із чоловіком відвідала у Вашингтоні премію Марка Твена за внесок у розвиток американського гумору. Там вона постала у чорному жакеті на блискавці з синьо-срібним геометричним принтом.

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