У сукні-футлярі і жакеті мандаринового кольору: прессекретарка Байдена у яскравому образі вийшла до журналістів

Карін Жан-П’єр любить яскрававі кольори в одязі.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні продемонструвала новий яскравий образ.
До журналістів вона вийшла у вбранні мандаринового кольору, яке складалося з приталеного жакета і сукні-футляра з асиметричним вирізом.
Аутфіт Карін доповнила улюбленими бежевими туфлями на шпильках, зачіскою з кучерями і макіяжем із димчато-персиковими тінями. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках – браслети.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр оконфузилася з макіяжем на роботі. На комірі сорочки були сліди від тонального крему.
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