У сукні-футлярі і жакеті з флористичими аплікаціями: президентка Словаччини у гарному луку з'явилася на саміті

У сукні-футлярі і жакеті з флористичими аплікаціями: президентка Словаччини у гарному луку з'явилася на саміті

Зузана Чапутова приїхала до Іспанії, щоб взяти участь у саміті НАТО.

У саміті НАТО у Мадриді бере участь президентка Словаччини Зузана Чапутова. Перед початком засідання лідери держав фотографувалися. Крім групової світлини, Зузана зробила знімок із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Чапутова мала ефектний вигляд. На ній була чорна обтисла сукня-футляр, зверху якої вона одягла чорний жакет з коміром-стійкою, акцентно розшитим білими флористичними аплікаціями.

Зузана Чапутова / Фото: Getty Images

Вбрання президентка доповнила чорними туфлями. У вухах у неї були золото-перлинні сережки. Волосся Зузана злегка накрутила і зробила ніжний макіяж. Французький манікюр завершив аутфіт політикині.

Зузана Чапутова / Фото: Associated Press

А міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс приїхала до Мадриду у сукні кольору індиго з декольте і шнурівками на талії, які імітували корсет.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

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