У сукні-футлярі і жакеті з ґудзиками-якорями: красива Бріжит Макрон зустрілася з королевою Каміллою

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли у себе в гостях, у Єлисейському палаці, короля Чарльза III і королеву Каміллу, які прибули до Парижа з офіційним візитом. Це їхній перший державний візит до Франції.

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон, король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Президентське подружжя вітало британських монархів біля Тріумфальної арки.

Еммануель Макрон, Бріжит Макрон, королева Камілла і король Чарльз III / Фото: Associated Press

Перша леді, як завжди, мала чудовий вигляд. На ній був темно-синій ансамбль, який складався із сукні-футляра і вкороченого елегантного жакета цікавого крою із золотими ґудзиками у формі морських якорів. Довжина вбрання чудово підкреслила стрункі ноги Бріжит.

Бріжит Макрон і королева Камілла / Фото: Associated Press

Взута Макрон була у чорні гостроносі туфлі на шпильках. Аутфіт вона доповнила об'ємним укладанням і улюбленим макіяжем смокі-айс.

Королева Камілла продемонструвала під час урочистої зустрічі ніжний образ. На ній була рожева сукня-пальто з вовняного крепу від Fiona Clare і рожевий капелюх-пігулка з декором у вигляді листя від бренду Philip Treacy. У руках королева тримала сіру сумку Charlotte Elizabeth, а взута була у сірі замшеві туфлі.

Бріжит Макрон і королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього вечора британські монархи візьмуть участь у державному бенкеті у дзеркальній залі Версальського палацу, який організувало подружжя Макронів. На бенкеті будуть присутні 160 гостей, серед яких – високопоставлені особи, обрані за їхній внесок у відносини Великої Британії і Франції.

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