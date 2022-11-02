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У сукні-футлярі і жакеті з мереживом: президентка Молдови виступила на конференції

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У сукні-футлярі і жакеті з мереживом: президентка Молдови виступила на конференції

Мая Санду / Фото: Associated Press

Мая Санду продемонструвала діловий аутфіт у класичних кольорах.

Президентка Молдови Мая Санду взяла участь у конференції "Жінки-парламентатки Румунії та просування гендерної рівності як національне зобов’язання" у Бухаресті.

Там вона постала у діловому образі у класичних кольорах. На ній був білий жакет із чорним мереживом та чорна сукня-футляр міді. Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мая зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж.

У цьому луку Мая також зустрілася із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, нещодавно Санду зустрічалася зі своїм болгарським колегою. Для цієї зустрічі вона обрала стильний блакитний костюм.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
341
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