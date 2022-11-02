У сукні-футлярі і жакеті з мереживом: президентка Молдови виступила на конференції

Президентка Молдови Мая Санду взяла участь у конференції "Жінки-парламентатки Румунії та просування гендерної рівності як національне зобов’язання" у Бухаресті.

Там вона постала у діловому образі у класичних кольорах. На ній був білий жакет із чорним мереживом та чорна сукня-футляр міді. Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями.

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Мая зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж.

У цьому луку Мая також зустрілася із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

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Нагадаємо, нещодавно Санду зустрічалася зі своїм болгарським колегою. Для цієї зустрічі вона обрала стильний блакитний костюм.

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