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У сукні-футлярі і жовтих човниках: дружина Джастіна Трюдо у гарному образі з'явилася на галавечері

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У сукні-футлярі і жовтих човниках: дружина Джастіна Трюдо у гарному образі з'явилася на галавечері

Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Софі Грегуар Трюдо у ніжному жіночному аутфіті відвідала захід.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі Грегуар Трюдо з нагоди офіційного візиту до Оттави президента США Джо Байден із дружиною Джилл Байден організували галавечерю. Вона відбулася у Канадському музеї авіації і космосу.

На заході Грегуар продемонструвала гарний аутфіт у білосніжному ансамблі. На ній була сукня-футляр, зверху якої вона одягла вкорочений жакет без ґудзиків.

Джилл і Джо Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Вбрання Софі скомбінувала з жовтими туфлями-човниками на шпильках.

Софі Грегуар Трюдо / © Associated Press
Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Місіс Трюдо зробила акуратну зачіску, зібравши кілька пасом ззаду, і макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила елегантними довгими сережками.

Софі Грегуар Трюдо / © Associated Press
Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

До речі, Джилл Байден на галавечерю також прийшла у білому вбранні – приталеному жакеті, топі і штанях-кльош. Лук вона доповнила туфлями кольору фуксії.

Софі Грегуар Трюдо / © Associated Press
Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час зустрічі подружжя Байденів біля котеджу Рідо Софі продемонструвала образ у червоному комбінезоні з квітковим принтом, штанями-кльош і V-подібним вирізом. 

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Дата публікації
Перегляди
1180
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