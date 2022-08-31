У сукні-футлярі з леопардовим принтом: ефектний лук міністерки закордонних справ Швеції

Анн Лінде обрала для свого приїзду до Праги вбрання з "хижим" принтом.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празькому конгрес-центрі у Празі.

Там політикиня з'явилася у досить ефектному аутфіті. Анн одягла чорно-білу сукню-футляр із леопардовим принтом і білий жакет.

Анн Лінде / Фото: Associated Press

До жакету Лінде прикріпила синьо-жовтий значок. Аутфіт міністерка доповнила сережками з камінням, срібною каблучкою, годинником із чорним ремінцем і перламутровим манікюром. Укладання і ніжний макіяж завершили діловий лук Анн.

Анн Лінде / Фото: Associated Press

А міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер прибула до Праги у штанному блакитному костюмі із білими ґудзиками на жакеті і блузці з жовтим флористичним принтом.

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