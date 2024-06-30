У сукні-футлярі з метеликами: папараці сфотографували Джилл Байден із чоловіком і онучками в аеропорту

Перша леді мала чарівний вигляд у новому вбранні.
Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден в аеропорту Іст-Гемптон. Президентське подружжя йшло разом зі своїми онучками – Наталі і Фіннеган.
Перша леді обрала для перельоту чарівний жіночний образ. На ній була біла сукня-футляр із зображенням синіх метеликів і короткими рукавами, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. На талії був пояс із бантиком у тон вбрання.
Аутфіт дружина президента доповнила замшевими темно-синіми туфлями на шпильках. У неї було розпущене волосся, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, вуха вона прикрасила елегантними перлинними сережками, шию – золоті ланцюжки з підвіскам, а руки – золотими і перлинними браслетами та каблучками з камінням.
Президент був одягнений у темно-синій костюм, біло-блакитну сорочку у смужку і чорні туфлі.
На Фіннеган була кремова сукня міді з рюшами і коричневі замшеві чоботи, які вона скомбінувала з помаранчевою сумочкою. А Наталя одягла чорний топ, вишневий кардиган, білі штани зі шкіряним поясом із зображенням квітів і завершила лук жовтими балетками з квітами.
Нагадаємо, Джилл Байден у блакитному костюмі і на шпильках з'явилася на президентських дебатах.
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