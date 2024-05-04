У сукні-футлярі з принтом: Бріжит Макрон зустріла першу леді Демократичної Республіки Конго

Перша леді підкреслила стрункі ноги короткою сукнею та високими підборами.
Президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит Макрон привітали президента Демократичної Республіки Конго Фелікса Чісекеді та його дружину Деніз на робочому обіді в Єлисейському палаці в Парижі.
Подружжя Чісекеді прибуло до Франції зі своєю дочкою, яка мала просто чарівний вигляд у світлій сукні з перфорацією та прикрасами від відомого ювелірного Дому Van Cleef & Arpels.
Її мама — перша леді — одягла костюм у яскравий принт, який складався з жакету та довгої спідниці. Волосся вона уклала в низьку зачіску, а також одягла сережки у вигляді квітів.
А ось перша леді Франції Бріжит Макрон вирішила цього разу одягти на ділову зустріч сукню до колін у принт, яку прикрашав пояс на талії. Доповнила вона її класичним пальтом з ґудзиками, яке ідеально сиділо на її фігурі. Традиційно для себе, щоб підкреслити свої стрункі ноги, Бріжіт взула туфлі на високих підборах.
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