У сукні-футлярі з V-подібним вирізом: Юлія Тимошенко виступила на політичному токшоу

Народна депутатка обрала для свого виходу ніжний лук.

Днями Юлія Тимошенко взяла участь у політичному токшоу. В ефірі політикиня з'явилася у ніжному аутфіті.

На ній був блакитний костюм, який складався із сукні-футляра довжини міді і з V-подібним вирізом та жакету.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Вбрання Юлія Володимирівна доповнила чоботами кольору слонової кості на високій платформі і підборах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нардепка доповнила образ улюбленою зачіскою – хвостом з випущеними спереду пасмами, макіяжем смокі-айс та французьким манікюром.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

До слова, нещодавно Тимошенко відвідала Поділля, де постала у стильному двобортному пальті зі срібними ґудзиками, коміром-стійкою і накладними кишеня. Під верхнім одягом на ній була біла спідниця-олівець з розрізом ззаду та водолазка із коміром, розшитим срібними паєтками.

Юлія Тимошенко / Facebook/Юлія Тимошенко