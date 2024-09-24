У сукні H&M із пікантним декольте: королева Летиція сходила до театру

Королева Летиція взяла участь у відкритті сезону 2024/2025 Королівського театру у Мадриді.
Цей захід Її Величність відвідує щороку. Цього разу Летиція була одягнена в чорну сукню-міді від H&M з незвично глибоким для королеви декольте, в руках у неї був золотий клатч Magrit і вона була взута в золоті босоніжки на стійких підборах відтінку металік Aquazzura.
У Летиції було розпущене волосся, на обличчі гарний вечірній макіяж, а у вухах сережки. Також на пальці Її Величності сяяла улюблена каблучка Coreterno.
Іспанський королівський двір поділився фотографіями у Instagram. Король Філіп VI приєднався до своєї дружини цього вечора.
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"Король та королева головували на прем'єрі опери Франческо Чіліа "Адріана Лекуврер" з нагоди відкриття ліричного сезону 2024/2025 Королівського театру в Мадриді", — йдеться у повідомленні.
Наприкінці вистави Летиція та Філіп привітали художній та технічний колектив із чудовою роботою.
Нагадаємо, днями королева Летиція у джинсовій сукні відвідала церемонію вручення нагороди Retina Eco у Національному центрі мистецтв королеви Софії у Мадриді.
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