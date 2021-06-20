У сукні-халаті і з келихом: принцеса Мері в будинку для літніх людей

Данська кронпринцеса Мері днями відвідала черговий робочий захід.
Її королівська Високість побувала в будинку для літніх людей Naeldebjerg в Греве, в Данії, і була зазнімкована під час бесіди з однією з його постояльців.
На зустріч 49-річна кронпринцеса приїхала в лаконічній чорній сукні-халаті в білий квітковий принт, доповнивши вбрання лаконічною підвіскою на шиї у вигляді маленького серця, сережками-висячками з перловим камінням, а також двома браслетами на зап'ясті.
Кронпринцеса зібрала волосся ззаду шпилькою і зробила досить насичений макіяж на обличчі. Вона підняла келих якогось напою разом з жінкою, з якою була зазнімкована під час розмови. Дружина принца-наступника Фредеріка мала дуже зацікавлений вигляд і, як завжди, була елегантною.
На офіційній сторінці принцеси Мері та її чоловіка Фредеріка опублікували звіт із заходу і більше фотографій.
"Наші близькі стосунки так само важливі для нас, як і люди! Я разом з міністром соціальних справ і у справах людей похилого віку відвідала Nældebjerg Plejecenter і поговорила з жителями, родичами, персоналом та волонтерами про поневіряння, ізоляцію та порожнечю, які характеризували минулий рік.
Але це також був рік творчості та готовності до змін, і тепер, на щастя, було заплановано багато хороших заходів і знову були згадані хороші спільні традиції. Було чудово побачити це! ", — підсумувала Мері.
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